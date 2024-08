Vat met zwavelzuur loopt over in Oscar Romerocollege, geen gevolgen voor Katuit

In Dendermonde was het deze ochtend wel even bang afwachten of de figuranten zich zouden kunnen omkleden. Want het Óscar Romerocollege, waar bijna alle kostuums liggen, was een tijdlang afgesloten door een klein incident. Een vat met zwavelzuur overstroomde daar, toen een externe firma dat vat aan het bijvullen was, vlakbij het zwembad van de school. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse om het zwavelzuur op te ruimen. Er vielen geen gewonden en er was ook geen gevaar voor de buurtbewoners. In de loop van de namiddag werden het gebouw en de speelplaats opnieuw vrijgegeven, zodat de figuranten hun kostuums konden aantrekken.