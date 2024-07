Vastgoedprijzen van appartementen overal lichtjes stijgend, behalve in Oost-Vlaanderen

De Federatie van het Notariaat, oftewel Fednot, heeft de vastgoedcijfers van de eerste helft van 2024 vrijgegeven. Wat opvalt: een derde van de kopers is 30 jaar of jonger. En de vastgoedprijzen stijgen overal in Vlaanderen, behalve voor de appartementen in onze provincie. Dat is alvast goed nieuws voor de kandidaat-kopers. De afkoeling van de markt geeft hen meer tijd om rond te kijken en om te onderhandelen over de prijs.