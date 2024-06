Vastgoedontwikkelaar trekt vergunningsaanvraag voor 93 appartementen op Aalsterse Kluisdreef voorlopig in

In Aalst komt er voorlopig geen groot bouwproject aan de Kluisdreef. De projectontwikkelaar heeft er namelijk de vergunningsaanvraag ingetrokken. Aan de Kluisdreef wil een vastgoedontwikkelaar 93 appartementen bouwen met een grote ondergrondse parking. Maar de buurt ziet dat helemaal niet zitten. De Kluisdreef is een stukje natuur, dat bovendien heel overstromingsgevoelig is. Buurtbewoners dienden bezwaar in en ook de oppositie kantte zich tegen het project. De projectontwikkelaar trekt de vergunningsaanvraag nu voorlopig in, al is dat om administratieve redenen. Want het wil de plannen niet zomaar opgeven. Het wil wel van de gelegenheid gebruik maken om de buurtbewoners beter te informeren om tegemoet te komen aan de bezorgheden.