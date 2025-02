Vastgoedbarometer: Waasmunster is duurste gemeente, heel wat huizen van net geen één miljoen euro

Waasmunster is de duurste gemeente om een huis te kopen in onze regio. Dat blijkt uit de notarisbarometer. De gemiddelde prijs is zo'n 440.000 euro. Maar heel wat huizen kosten er net geen, of meer dan één miljoen euro. Het groen en de goeie bereikbaarheid zijn de factoren waarom de huizen in Waasmunster zo duur zijn. Opvallend: in de Vlaamse Ardennen werd het duurder om te wonen, maar in Geraarsbergen net goedkoper.