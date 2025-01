Het is vandaag de verjaardag van de heilige Sint-Antonius. In Puivelde bij Belsele vieren ze dat elk jaar met een Sint-Antoniusviering. Traditioneel worden er aan de kerk dan varkenskoppen verkocht per opbod. De volgelingen van Sint-Antonius kweekten in de middeleeuwen varkens, om die uit te delen aan de armen. Ook nu gaat de opbrengst naar goeie doelen in de streek.