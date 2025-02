Vanthourenhout, Sweeck, Iserbyt, Aerts en Brand zijn de publiekstrekkers op 22ste editie van Waaslandcross op De Ster in Sint-Niklaas

Op het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is de organisatie van de Waaslandcross volop bezig met de voorbereidingen. Zaterdag wordt daar de laatste manche van de Exact Cross gereden. Het is de 22ste editie intussen. Geen Van der Poel, Van Aert of Fem Van Empel aan de start, hun focus ligt weer op de weg. Aerts, Vanthourenhout, Iserbyt, Sweeck en Lucinda Brand zullen er wel zijn. Dat de cross zo laat op het seizoen gereden wordt, is een beetje een streep door de rekening. Maar het weer zit mee, en dus hopen ze op veel volk.