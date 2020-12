Sport Vanthourenhout: "Op dit moment moet ik van niemand bang zijn"

Wetteraar Michael Vanthourenhout is er vanmiddag niet in geslaagd de Superprestige van Boom op z'n naam te schrijven. Vanthourenhout werd wel knap tweede, achter z'n ploegmaat Eli Iserbyt. Hoe dan ook, Vanthourenhout is na jaren in de achtergrond stilaan aan het doorbreken bij Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van Hammenaar Jurgen Mettepenningen. Met de laatste weken overwinningen in Tabor en Merksplas mengt hij zich stilaan helemaal aan de top van het veldrijden. Wij zochten de wittekop uit Wetteren op voor een rustige babbel.