Vangst 11,5 ton coke is grootste overzeese inbeslagname van cocaïne wereldwijd

In Beveren heeft het afgelopen nacht gebrand in een appartement in de Gerard Van Gervenstraat, vlakbij de Grote Markt. De oudere bewoners werden iets voor 4 uur gewekt door onheilspellende geluiden. Toen ze in de living poolshoogte gingen nemen, stond de zetel in brand en hing er al een dichte rook. Het koppel trok zich terug in de badkamer en wikkelde zichzelf in met natte handdoeken. De opgeroepen brandweer was gelukkig heel snel ter plaatse en kon de mensen in veiligheid brengen. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand ligt mogelijk bij een vergeten kaars.