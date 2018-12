Vangrail in Moorselbaan in afwachting van heraanleg

Veilig verkeer, je kan er niet genoeg aandacht aan besteden. Eén plaats waar het alvast veiliger kon in Aalst, is de Moorselbaan. Want daar vonden de afgelopen maanden verschillende ongevallen plaats. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarom een vangrail geplaatst. Die komt in er in afwachting van een volledige heraanleg van de gewestweg. De stad Aalst dringt daar al langer op aan bij de wegbeheerder, want de situatie is er bijzonder gevaarlijk. Het aantal auto's dat op de Moorselbaan uit de bocht gingen was niet meer op één hand te tellen. De nieuwe vangrail moet er onder meer voor zorgen dat de bewoners van de Moorselbaan beter beschermd zijn.