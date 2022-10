Vandalen spuiten piemels en hakenkruisen op garageboxen en deuren in Zele, politie doet oproep naar getuigen

In Zele is de politie op zoek naar de vandalen die eind vorige week verschillende zaken in het centrum van de gemeente hebben beklad met graffiti. Onder meer een tiental garageboxen, een auto en enkele voordeuren moesten er aan geloven. Onbekenden spoten er onder meer hakenkruisen en geslachtsdelen op. De politie tast voorlopig in het duister en is op zoek naar getuigen.