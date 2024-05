In de Hoogstraat in Waasmunster is gisteravond een deel van een woning ingestort. Rond acht uur stortte het puntdak in van de achterbouw. De bewoners, een ouder koppel, waren op dat moment wel thuis , maar bleven ongedeerd. Ze verkeerden wel in shock. De brandweer kwam ter plaatse om te bekijken of er nog verder instortingsgevaar dreigde en moest het huis onbewoonbaar verklaren. Wat de oorzaak is van de plotse instorting is niet duidelijk. Mogelijk is er een verband te leggen met de werkzaamheden op de nabijgelegen N446, en met het vele omleidingsverkeer dat daarmee gepaard gaat.