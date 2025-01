Vandalen houden lelijk huis in Wetterse feestzaal

In Wetteren is er lelijk huisgehouden in de gemeentelijke feestzaal, in de Schoolstraat. De vernielingen zijn aanzienlijk. Onder meer lavabo's, spiegels, deuren en toiletten moesten er aan geloven. Er werden ook brandblussers leeggespoten. Wanneer de inbraak is gebeurd en door wie, dat is nog niet duidelijk, wellicht afgelopen weekend. Het personeel van de technische dienst stelde vanochtend het vandalisme vast. Het is niet de eerste keer dat er wordt ingebroken in de feestzaal. Politie en parket zijn een onderzoek gestart.