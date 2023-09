Vanavond gemeenteraad in Zwijndrecht: N-VA heeft sleutels voor fusie in handen, maar neemt nog geen standpunt in

De vzw Broeders van Liefde, de katholieke organisatie die in ons land verschillende scholen en zorginstellingen beheert, heeft zich in een open brief verontschuldigd bij de slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. In onze streek zit de vzw achter het psychiatrisch centrum Ariadne in Lede en woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde. Al speelde het misbruik dat aan bod komt in de televisiereeks zich voor alle duidelijkheid af bij andere instellingen van de Broeders van Liefde. Naast de geloofscongregatie is er in ons land een vzw met verschillende scholen en psychiatrische ziekenhuizen. Die vzw excuseert zich nu. Deze gruwel kleeft aan onze organisatie, staat te lezen in een open brief. Maar dit is voor ons ook het moment om te zoeken naar eventuele slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld.