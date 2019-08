Op Boterdael in Denderwindeke is in de nacht van vrijdag op zaterdag een autobestuurder frontaal ingereden op een tractor. Het ongeval gebeurde rond middernacht op een kaarsrechte weg. De man van 45 uit Herne zat gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Volgens getuigen zou hij te snel hebben gereden, en op het verkeerde rijvak. De man boste frontaal op de tractor en kwam daarna tegen de gevel van een huis terecht. De autobestuurder is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de tractor kwam er met de schrik vanaf.