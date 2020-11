Nieuws Vanaf volgende week moet je in Sint-Niklaas ook een mondmasker dragen in een flatgebouw

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Sint-Niklaas moet je vanaf volgende week maandag in de gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen een mondmasker dragen. Wie dus in een appartementsgebouw woont moet dus een mondmasker dragen in de overdekte parking, de traphal, de liften en de bergingen. Met deze nieuwe maatregel wil het stadsbestuur verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied voorkomen. Het coronavirus verspreidt zich zeer snel door middel van speeksel. Het risico op besmetting vergroot aanzienlijk op locaties waar mensen geen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Dat is in het bijzonder het geval in de gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen, in het bijzonder hoogbouw. De mondmaskerplicht op deze locaties geldt vanaf maandag 16 november op heel het grondgebied van Sint-Niklaas, voor iedereen ouder dan 12 jaar.