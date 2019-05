Vanaf volgende week kan u langere files verwachten op de E17

In de Buisstraat in Dendermonde is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een vrouw botste er met een geparkeerde auto, ging overkop en kwam met haar auto op de zijkant terecht. De brandweer moest de zwaargewonde vrouw uit het wrak bevrijden. Ze werd onmiddellijk over gebracht naar het Sint-Blasius ziekenhuis maar is gelukkig niet in levensgevaar.