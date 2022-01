Laurens Sweeck heeft de Flandriencross in Hamme gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal versloeg Toon Aerts in de sprint. Eli Iserbyt finishte als derde. Aerts ging er van bij de start meteen vandoor en gaf alle anderen het nakijken. Maar door het harde werk van ondere andere Tom Pidcock kwam alles vier ronden van het einde weer samen. Bij het ingaan van de laatste ronde versnelt de Brit ook, maar even later komt hij ten val. Sweeck en Aerts profiteren meteen en trekken met z'n tweeën naar de finish. En Sweeck vloert Aerts daar in een spannende spurt. In het klassement van de X2O-trofee blijft Aerts wel aan de leiding. Michael Vanthourenhout uit Wetteren is derde. In Hamme werd hij zesde.