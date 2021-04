Het is trouwens nog altijd niet duidelijk wie het Putbosstadion in Oordegem wil kopen. Sport Vlaanderen wil af van het domein en stopt op termijn met de uitbating ervan. En voorlopig is het voor de gemeenten rondom nog te duur om het over te nemen. De plaatselijke atletiekclub hoopt op een positieve uitkomst, want de piste staat nationaal en internationaal bekend als één van de betere.