Vanaf morgen barst het feestgedruis los aan het Donkmeer, voor de jaarlijkse Waterfeesten

In Berlare vinden dit weekend opnieuw de Waterfeesten plaats. Dan worden er tal van activiteiten op en rond het Donkmeer georganiseerd. En dat ondanks de aanwezigheid van blauwalg in het water. De bacterie, die maag- en darmklachten kan veroorzaken, werd daar enkele weken geleden aangetroffen. Maar er is geen gevaar voor de bezoekers, klinkt het. Er zijn wel extra maatregelen genomen voor wie mee doet aan het tobbedansen.