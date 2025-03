Vanaf mei 2026 zeven maanden lang geen trams tussen Zwijndrecht en Antwerpen

Nadat bekend gemaakt is dat de tramverbinding tussen Linkeroever en Antwerpen zeven maanden gaat sluiten, zijn ook heel wat mensen uit onze regio ongerust. Tram drie is een belangrijke lijn naar Antwerpen, en die start op de park and ride in Melsele. Wie vanuit het Waasland naar Antwerpen moet, zal dus in 2026 gedurende zeven maanden een alternatief moeten zoeken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder begrijpt dat mensen hier ongerust over zijn, maar ze betreurt vooral dat de plannen gelekt zijn vooraleer er kon gecommuniceerd worden over de mogelijke alternatieven.