Vanaf maandagnamiddag kan je weer via de N70 van Beveren naar Melsele rijden

Vanaf maandag in de namiddag kan je tussen Beveren en Melsele weer in twee richtingen over de N70 rijden. Dat wil zeggen dat er weer een stukje van de werken aan de gewestweg klaar is. Maandenlang is er gewerkt aan het stuk van de N70 tussen de Vesten in Beveren en de Schoolstraat in Melsele. Richting Beveren kon je al een tijdje over het vernieuwde traject rijden. En vanaf maandagnamiddag zal dat dus ook kunnen richting Melsele. Het verkeer tussen Melsele en Zwijndrecht moet wel nog altijd een omleiding volgen. De wegenwerken daar zullen minstens twee weken vertraging oplopen. De werf ligt tijdelijk stil omdat er PFOS is gevonden. De omleiding daar ging midden januari aarzelend van start. Op de eerste dag stonden er nog lange files. Maar nu iedereen goed op de hoogte is, is de filedruk zo goed als helemaal verdwenen.