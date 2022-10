Vanaf maandag werken op Zelebaan in Lokeren, zware verkeershinder verwacht

Maandag start waterzuiveringsmaatschappij Aquafin met rioleringswerken op de Zelebaan, of de N47, in Lokeren. Vermoedelijk nog tot het einde van het jaar zal het verkeer in de richting van Zele over slechts één versmalde rijstrook kunnen rijden. Het verkeer zal ook niet in of uit de Rivierstraat kunnen rijden en zal worden omgeleid. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits zou dit voor lange files kunnen zorgen op deze drukke op deze drukke verkeersas. Met de werken wil Aquafin twee lokale beken aansluiten op het regenwaterstelsel, en niet langer op de afvoer naar het waterzuiveringsstation.