Vanaf januari dan toch trajectcontrole langs expresweg Ninove-Aalst

De autobestuurders meer naar het openbaar vervoer lokken, dat is waar ze in Aalst ook volop mee bezig zijn. Het ziet er namelijk naar uit dat de bouw van het parkeergebouw, voor 900 wagens aan het station, dan toch binnenkort kan beginnen. Door een dispuut tussen aannemers over de aanleg van deze nieuwe Tragelweg en tunnel onder de Denderstraat bewoog er zo goed als niks meer in het dossier. Een dochteronderneming van Jan De Nul, die ook de werken aan de nieuwe Tragelweg uitvoert, stapt nu in het project. En daarmee komt het dossier in een stroomversnelling terecht. Door de vertraging wordt de oorspronkelijke deadline van volgend jaar niet gehaald. Maar volgens de nieuwe aannemer is 2019 niet onmogelijk. Hij wil dan ook zo snel mogelijk beginnen met de bouwwerken.