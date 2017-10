De Fransman van 61 die gisteravond in Herzele is aangereden, is buiten levensgevaar. De jongeman van 19 die het ongeval veroorzaakt heeft is op vrije voeten. Hij is wel voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. De bestuurder pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf, maar gaf zich even later zelf aan bij de politie. Volgens een verkeersdeskundige was de aanrijding niet te vermijden.