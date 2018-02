Vanaf 1 maart maand lang omleidingen aan rotonde R2 in Waaslandhaven

Op de Keetberglaan in Melsele, in de Waaslandhaven, is iets over 1 uur vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is er onder een vrachtwagen terechtgekomen die links wilde afslaan. De klap was bijzonder hevig. De autobestuurder zat een hele tijd gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde doordat de truckchauffeur dacht dat de auto rood licht had, maar dat was niet het geval. Het is niet de eerste keer dat op deze plaats door deze reden een ongeval gebeurt.