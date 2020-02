Vanaf 1 juni verbod op zwaar vrachtverkeer bij start en einde van schooldag in Aalst

Het onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval is nog lopende, maar één ding is intussen zeker: het systeem van de tunneldosering was actief op het moment van de kettingbotsing. Bij tunneldosering wordt het aantal rijstroken beperkt, zodat de staart van de file zich sneller uit de gevaarlijke tunnel verplaatst. Op die manier is de file beter zichtbaar voor het aankomende verkeer. Maar ondanks deze maatregel blijft de verkeerssituatie daar gevaarlijk. Net voorbij de tunnel is een afrit die het verkeer naar de Waaslandhaven brengt. Op die afrit is het altijd heel druk. Het verkeer staat daar meestal stil, net zoals gisteren. Daarom zal het Agentschap Wegen en Verkeer nog een reeks extra maatregelen nemen om de verkeersveiligheid aan de Beverentunnel te verhogen.