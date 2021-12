Vanaf 1 januari stopt Sint-Niklase reinigingsdienst met ophalen van afval, en dat na 120 jaar

In Kerksken, een deelgemeente van Haaltert, is deze morgen een huis volledig uitgebrand. De bewoners waren thuis, maar bleven gelukkig ongedeerd. Op het fornuis zou nog een pot olie gestaan hebben. Wellicht is die uit het oog verloren, en is de brand zo ontstaan. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse, maar het vuur had zich razendsnel over het hele huis verspreid. Er was ook veel rookontwikkeling. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de aanpalende huizen. Bij de brand zou er ook asbest zijn vrijgekomen. Een controle moet uitmaken hoe groot de vervuiling precies is. De bewoners van het huis konden aan de brand ontsnappen, maar waren wel in shock. Zij worden nu opgevangen door de gemeente.