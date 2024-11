Van overal in Vlaanderen komen ze naar Sint In De Piste kijken, adembenemende lasershow met drones is wereldprimeur

Voor spektakel van de hoogste plank moet u deze periode in Sint-Niklaas zijn. Want daar is zaterdag het circusspektakel Sint in de Piste van start gegaan. Twee weekends lang zorgen internationale artiesten voor adembenemende circusstunts. Met Sinterklaas als trouwste toeschouwer. Maar de kinderen kregen wel slecht nieuws te horen. Want de Sint denkt eraan om terug te keren naar Spanje ... nog voor hij pakjes komt brengen op 6 december.