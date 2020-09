De Vlaamse Regering heeft de omvorming van de Tasibelsite in Hamme goedgekeurd. Dat gebeurde op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De vzw Astor en de Zonnige Woonst zullen op de site een nieuwe buurt creëren met woningen en een diensten- en welzijnscentrum. De Tasibelsite is een gebied van om en bij de 5 hectare dat er nu ongebruikt bij ligt. De textielfabriekl heeft eind 2019 haar activiteiten in Hamme stelselmatig afgebouwd. Volgens minister Crevits is de ruimte in Vlaanderen schaars, en is het daarom belangrijk om vervuilde en verwaarloosde sites een nieuw duurzaam leven te geven. Binnen twee jaar zou de eerste steen worden gelegd. Twee jaar later zou het hele nieuwe woonproject dan klaar moeten zijn.