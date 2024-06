Van Moer mag mee naar de Tour

Beverenaar Brent Van Moer heeft mooi nieuws gekregen vandaag. Want hij mag mee naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft z'n ploeg Lotto Dstny vandaag bekendgemaakt. Van Moer zal kersvers Belgisch kampioen Arnaud De Lie aan een zege moeten helpen. Al zal hij zal ook z'n eigen kans mogen gaan, klinkt het bij de ploegleiding. De Ronde Van Frankrijk start zaterdag in het Italiaanse Firenze en eindigt drie weken later met een tijdrit in Nice. Het is voor Van Moer de derde keer dat hij aan de start staat van de Tour. In 2021 strandde hij nog op 200 meter van een etappezege. Voorlopig zijn Van Moer, Oliver Naesen en Laurens De Plus de enige streekrenners die de Tour De France zullen rijden.