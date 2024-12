Van Moer Logistics breidt transport over water uit met overname van PortConnect

Groot nieuws in de transportwereld. Want WeBarge, een dochteronderneming van Manuport en transportbedrijf Van Moer Logistics uit Zwijndrecht, neemt PortConnect over. WeBarge koopt de aandelen over van Port of Antwerp-Bruges en Group De Cloedt. Een serieuze uitbreiding, die ervoor zorgt dat het Wase transportbedrijf ook zijn diensten in de haven van Zeebrugge kan aanbieden. Van Moer zet op die manier almaar meer in op multimodaal transport, over de weg EN over het water.