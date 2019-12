Van Der Poel wint Waaslandcross op Provinciaal Domein De Ster

Bij de vrouwen vocht wereldkampioene Sanne Cant een verbeten duel uit met de 20-jarige Nederlandse Aniek Van Alphen. Cant gaat met een kleine voorsprong de laatste ronde in, maar dan maakt ze een schuiver op een glibberige helling naast het strand. Van Alphen neemt over maar Sanne Cant kan in haar spoor blijven. In de laatste zandstrook gaat ze op en over de Nederlandse. In de sprint staat er geen maat op Cant en zo haalt de wereldkampioene eindelijk haar eerste overwinning van het seizoen binnen. Aniek Van Alphen eindigt tweede en het 18-jarige Hongaarse talent Kata Blanka Vas wordt derde.