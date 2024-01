Van der Poel wint Flandriencross in Hamme na stevige strijd met Vanthourenhout

Ze hadden er op gehoopt, en de organisatoren van de Hamse Flandriencross hebben het gekregen. Matthieu Van der Poel voor de zesde keer op de erelijst als winnaar. De Nederlander was in Hamme sterker dan Europees kampioen Michael Vanthourenhout. De witte van Wetteren was de enige die lang in het spoor van Van der Poel kon blijven. Maar eens de turbo op volle toeren kwam, was er opnieuw geen houden aan de wereldkampioen. Eli Iserbyt werd derde.