Sport Van der Poel wint Flandriencross

Mathieu Van der Poel heeft de Flandriencross in Hamme op zijn naam geschreven. Van der Poel neemt zo revanche op Wout van Aert, die gisteren in het Duitse Zeven nog won. Maar vandaag was Van der Poel oppermachtig. Hij gaat er al vandoor in de eerste ronde, en bouwt een voorsprong uit van twintig seconden. Van Aert kan dat gat wat kleiner maken, maar de overwinning van de Nederlander komt niet meer in het gedrang. Van der Poel wint al zijn vijftiende koers van het seizoen. Van Aert wordt tweede, Michael Vanthourenhout derde.