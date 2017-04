Van den Brande junior opent danscafé in Hamme

In de Sint-Baafskathedraal in Gent is bisschop Luc Van Looy gisteravond de paaswake voorgegaan. Tijdens de viering zijn opnieuw een handvol volwassenen gedoopt. Stuk voor stuk mensen die op latere leeftijd bewust voor het katholieke geloof kiezen. En zo zijn er steeds meer. Want "God is er, ondanks alles wat er in de wereld gebeurt." Dat is bisschop Van Looy zijn paasboodschap.