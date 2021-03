Geschiedenisliefhebber Tim 't Kint is op zoek naar de nazaten van de Pauselijke Zouaaf Theofiel Meersman. Die was in de negentiende eeuw actief in het katholieke Europa. Ze gingen vechten voor God en de Paus, waren avonturiers en zagen er fantastisch uit in hun extravagante uniformen. De man overleed begin twintigste eeuw in de Ajuinstad. Tim 't Kint wil nu de familie van de man vinden.