Van Avermaet start dinsdag met gele trui in de Ronde van Frankrijk

Morgen voetballen de Rode Duivels op het WK in Rusland tegen Brazilië, voor een plaats in de halve finale. En die wedstrijd wordt op Belgisch gras gespeeld. Het bedrijf Tarkett Sports uit Dendermonde, het vroegere Desso, levert hybride gras in drie voetbalstadions. Onder andere in Kazan. In totaal worden op het WK in Rusland 16 wedstrijden gespeeld op een grasmat van Tarkett Sports. Vorige maand, voor het WK begon, gingen we al eens langs bij de algemeen directeur van het bedrijf, Marc Vercammen. Toen we hem vroegen of ook de Rode Duivels op gras uit Dendermonde zouden spelen, sprak hij deze profetische woorden.