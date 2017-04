Sport Van Avermaet na Parijs-Roubaix: "Ik rij niet graag over kasseien"

embed

Het begint stilletjes aan goed door te dringen. En ja, hij is er ongelooflijk blij mee. Greg Van Avermaet geniet volop na van de winst in Parijs-Roubaix. Maar hij wil meer. Te beginnen volgende week zondag in de Amstel Gold Race. En waarom niet wereldkampioen worden later dit jaar? Na een rustige training met zijn vrienden maakte hij vanmiddag in Grembergen even tijd voor ons om zijn kassei te tonen.