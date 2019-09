Twee weken voor het WK in Yorkshire heeft Greg Van Avermaet getoond dat hij in uitstekende vorm is. Van Avermaet won gisteren de Grote Prijs van Montreal, een loodzware ééndagswedstrijd met een ijzersterk deelnemersveld. Van Avermaet gaf in Canada ondermeer Alaphilippe en Sagan het nakijken, en toont zo dat hij meer dan klaar is om mee te strijden om die felbegeerde regenboogtrui.