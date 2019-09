In aanloop naar het WK wielrennen voor de profs in het Engelse Yorkshire zijn de Belgen, met bij de mannen dus ook Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, de lokale ronde gaan verkennen. Een rondje dat ze zondag, na één grote lus, in totaal nog zeven keer zullen moeten afleggen. En wat blijkt, met nat weer ziet het er alvast best gevaarlijk uit.