Woont u in de buurt van een voetbalstadion? Dan hebt u wellicht meer last van criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Gentse universiteit. De onderzoekers baseerden zich op informatie van de Gentse politie. Nu AA Gent in de Ghelamco Arena voetbalt, is het aantal misdrijven in de omgeving van het oude stadion met bijna de helft gedaald. In de omgeving van de Freethiel in Beveren blijkt de overlast nochtans goed mee te vallen.