Van Avermaet, De Plus, De Vuyst, Van den Steen en Van Moer naar WK

In Beveren sporten ze sinds dit weekend in een state of the art topsportzaal. Die is vrijdag geopend. Een zaal met maar liefst 1.500 zitjes die voldoet aan de strengste Europese volleybalnormen. De zaal is de nieuwe thuishaven van volleybalclub Asterix Avo Beveren. Maar ook heel wat andere Beverse sportclubs en alle middelbare scholen van de gemeente zullen van deze nieuwe zaal gebruik kunnen maken. De gemeente Beveren is terecht trots op zijn nieuwe zaal, een project waar fors in geïnvesteerd is.