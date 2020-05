Blijven bewegen in deze tijden is belangrijk. Een lichaam in goede conditie is sterker, en kan bij een mogelijke besmetting meer weerwerk bieden tegen het coronavirus. In dit opzicht is het goed, dat we naast bijvoorbeeld lopen en fietsen, nu ook weer andere sporten kunnen gaan beoefenen. Tennissen bijvoorbeeld. Vanaf morgen openen de clubs weer hun deuren, al is dat wel onder zeer strikte voorwaarden.