Huisartsen in de regio Dendermonde kunnen voortaan veel meer mensen testen op Covid-19. De patiënt zal het resultaat van de coronatest ook sneller kennen, vaak binnen de twaalf uur al. Dat komt omdat het Sint-Blasiusziekenhuis een tweede analysetoestel heeft aangekocht. De testcapaciteit is daarmee verdubbeld. En dat was ook nodig, want door de nieuwe golf van besmettingen is het bijzonder druk in het medisch labo. En artsen vrezen dat het ergste nog moet komen.