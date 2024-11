Volleybal dan. Voor het hoogtepunt in de clubgeschiedenis van VAMOS Stekene / Sint-Gillis-Waas. Vamos is een tweedeklasser, maar kreeg vrijdag de verliezende bekerfinalist van vorig seizoen, Menen, op bezoek. Meer dan 700 supporters kwamen kijken naar de kwartfinale, in de Sportstek in Stekene. Maar het niveauverschil tussen Vamos en Menen was toch wat te groot.