Oost-Vlaanderen heeft er een echte kampioen bij. Kevin Vanden Herrewege uit Geraardsbergen is het voorbije weekend wereldkampioen bodybuilding geworden in de klasse -65kg. Een totale verrassing voor Vanden Herrewege want hij is nog maar vijf jaar met de sport bezig. De kersverse wereldkampioen is er ook één met een missie. Hij wil het slechte imago van de sport de wereld uit helpen.