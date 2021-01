In Denderleeuw is de voorbije nacht een bommelding binnengekomen bij woonzorgcentrum Ter Bake. Rond 2 uur belde een onbekende dat er een bom aanwezig zou zijn in de kelder van het woonzorgcentrum op de Steenweg. De noodcentrale 112 werd onmiddellijk verwittigd, waarna de hulpdiensten meteen uitrukten. Ook de burgemeester en gemeentelijke noodplanambtenaar kwamen ter plaatse. De operationele coördinatiefase van de noodplanning iwerd opgestart. Alles werd in gereedheid gebracht om de 111 bewoners te evacueren. De evacuatielocatie was klaar en verwarmd. De politie heeft een eerste rondgang gedaan in de kelderverdieping. Er werd niets gevonden. Een evacuatie van het woonzorgcentrum was dus niet nodig, maar de hulpdiensten bleven wel nog even ter plaatse. De meeste bewoners hebben niets gemerkt van het hele gebeuren en bleven rustig verder slapen. Wel heeft de politie samen met de personeelsleden van Ter Bake nog een rondgang gedaan langs alle kamers. De bewoners die wel wakker geworden zijn, werden op de hoogte gebracht en gerust gesteld. De politie is gestart met een onderzoek naar de onbekende beller van de valse melding.