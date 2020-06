Valse bom zet Aalst op z'n kop

Nog in Beveren is er gisteravond een grootschalige zoekactie gehouden in het Groot Rietveld, een natuurgebied in deelgemeente Kallo. Een wandelaar had er alarm geslagen nadat hij een hoopje natte kleren vlakbij het water had gevonden. Het ging om de kleren van een kind. De hulpdiensten wilden geen risico nemen en kwamen massaal ter plaatse met verschillende duikteams. Er werden ook bootjes ingezet om te helpen zoeken. Gelukkig bleek het loos alarm te zijn. Na een uur kwam een gezin zeggen dat de gevonden kledij vergeten was. Het kind was er eerder op de dag komen pootjebaden en had haar kleren laten liggen. De hele zoekactie werd meteen afgeblazen.