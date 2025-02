Valentijnsoffensief van Vlaams Belang tegen nieuwe federale regering in Dendermonde: "De Wever had met ons moeten onderhandelen"

In Dendermonde heeft Vlaams Belang actie gevoerd tegen de nieuwe federale regering. Ze deden dat met een valentijnsoffensief door snoepjes uit te delen aan de mensen. Want, naar eigen zeggen, zijn ze de enige partij die nog inzit met de mensen. De regering-De Wever voert namelijk een asociaal beleid voor al wie werkt, spaart en onderneemt. Barbara Pas, fractieleider in de Kamer, trok deze ochtend met enkele militanten van Vlaams Belang naar de wekelijkse markt.