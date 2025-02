Valentijnsdag 2025 is het definitieve einde van kernreactor Doel 1

De oudste kernreactor van het land wordt vandaag definitief stilgelegd. Na vijftig jaar elektriciteit te produceren, gaat de stekker uit Doel 1. Eerder werden Doel 3 en Tihange 2 al stilgelegd in het kader van de kernuitstap. Op 30 november volgt ook Doel 2. En ook Tihange 1 wordt later dit jaar nog afgekoppeld. De regering-De Wever heeft besloten om Tihange 3 en Doel 4 wel nog 20 jaar open te houden. Uitbater Engie meldt dat Doel 1 in de late avond van het hoogspanningsnet wordt afgekoppeld.